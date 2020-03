Koronavírus zabíja hranice ľudskosti

Udalosti posledných dní všetkým ukazujú, že vo svete nie je všetko automatické a zo dňa na deň sa môže situácia rapídne zmeniť. Ďakujme hrdinom, ktorí sa o nás starajú a tak isto aj tým, ktorí naplno prezentovali svoj charakter.

Uznanie a rešpekt patrí všetkým ľudom, ktorí v čase krízy dokážu siahnuť na dno svojich síl, aby nasadením svojho života chránili život iných ľudí. Zdravotnícki pracovníci denne nasadzujú životy za nás, pre nás. Opakovane sme sa stretávali s negatívnymi ohlasmi na zdravotníctvo, lekárov, sestry... Dnes im tlieskame a ďakujeme za to, čo pre nás robia. Kiež by to tak zostalo.

Keď sa človek zamyslí, zistí že hrdinov máme viac a patrí im naše uznanie a vďaka.

Ďakujme...

Zdravotníckym pracovníkom, že nasadzujú svoje zdravie za zdravie nás všetkých.

Zamestnancom v sociálnych službách, ktorí chránia tých najzraniteľnejších.

Predavačom a predavačkám v obchodoch, ktorí čelia našim nájazdom a nemajú častokrát ani ochranné pomôcky, aby sa chránili.

Kamionistom, ktorí stoja dlhé hodiny na hraniciach, aby sme nasýtili svoje žalúdky.

Dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú, namiesto zabíjania nudy sledovaním televízie.

Zamestnancom čerpacích staníc, aby sme mohli jazdiť v pohodlí našich aút.

Vodičom verejnej dopravy, ktorí kľučkujú vo vlnách nákazy pre nás všetkých.

Dodávateľom, ktorí umelo nenavyšujú ceny ochranných pomôcok.

A veľa ďalším...

Hranica ľudskosti a hyenizmu

Kolektívna sila má moc, ktorá môže tvrdým bojom zvíťaziť nad neviditeňým nepriateľom. Populácia dnes bojuje s nepriateľom, ktorý nám nastavuje zrkadlo, zrkadlo seba samých, našej spoločnosti. Niektorí zvádzajú boj zo zákernou chorobou, iní s tvrdým biznis plánom postaveným na "nežistnej" pomoci iným. Prvýkrát si uvedomujeme, že veci, ktoré nás každý deň obklopovali a nepripisovali sme im nejaký enormný význam, sú dnes cennejšie ako akákoľvek mena na svete. Svet sa dostal do situácie, kedy je lacnejší alkohol ako obyčajná ochranná pomôcka. Dnes sa presviedčame akú má pre nás cenu zdravie. Máme dočinenia s davovým šialenstvom alebo si naozaj uvedomujeme, čo v hodnotovom rebríčku máme najvyššie? Človek je tvor inteligentný, ale ľudia sú hlúpi.

Obraz našej spoločnosti sa naplno prejavuje v kríze a nad niektorými počinmi nezostane nejedno oko suché. Všetko v dnešnej dobe sa točí okolo peňazí, aj zdravotníctvo a sociálna oblasť. Sú to sektory, ktoré sú úzko prepojené. Dopyt sa neustále zvyšuje a príjmy narastajú. Tak ako v každej oblasti, máme menej úspešných a samozrejme aj úspešných hráčov, bez ktorých by súkromný sektor neexistoval. Úvahou zostáva, kde je hranica...

Rúška lacnejšia ako toaletný papier

V zdravotníctve a sociálnej sfére sa pohybujem veľa rokov, ale s údivom dnes sledujem ako sa nám mení trh s ochrannými pomôckami. Absolútne strácame spolupatričnosť a ľudskosť. Pri objednávkach zdravotníckeho materiálu patria rukavice a rúšky k lacnejším položkám.

100ks/bal. rukavíc (nitril) cca 4-7 eur

50ks/bal. rúšky (jednorázové) cca 4-6 eur

Trh trpí nedostatkom pomôcok, nákupné ceny sa niekoľko násobne navyšujú a rozhoduje ponuka a dopyt. Je smutné, že v čase krízy a nedostatku pomôcok pre tých, ktorí to potrebovali bol možný export, pretože exportná cena výkupu bola vyššia ako na domácom trhu (o tom niekedy v inom článku).

Dnes pomaly každý druhý je zrazu odborník na ochranné pomôcky, dezinfekciu a hlavne tie praktiky, to je na zaplakanie. Rešpektujem firmy, ktoré majú svoju obchodnú politiku, ale ľudia, ktorí sa chcú na tomto obohatiť, z toho mi je zle. Karma je vždy zdarma, každá kríza raz skončí, každý z nás bude potrebovať zdravotníkov a každý z nás bude raz potrebovať pomoc iných. Spravodlivosť si nás nájde.

Na internete v súkromnej inzercií je množstvo "dezinfekčných" odborníkov, ale nemajú ani predstavu, čo znamená to malé označenie EN 1500. Obdivujem ľudí, čo priložili ruku k dielu a začali vo veľom spoločne šiť rúšky. Je to nádherná myslienka solidarity a pomoci. Vyspelá spoločnosť je taká, ktorá sa dokáže postarať o svojich najslabších jedincov.

Nasadzujú vlastné zdravie za zdravie nás

Vraví sa, že nejcennejšie, čo môžeme niekomu darovať je čas a život. Keď stratíme jedno alebo druhé, je to nenávratne preč. Stále sú medzi nami ľudia, ktorí to obetujú pre druhých a treba im byť za to vdačný. Chrániť ich ako len vieme.

Každá jedna rúška alebo rukavice, ktoré som mal navyše k dispozícii som venoval ľudom, ktorí to naozaj potrebujú. Nezinkasoval som ani cent a každé ráno sa môžem pokojne pozrieť do zrkadla s pocitom, že aspoň malým počinom pomáham realizovať veľké činy. Napriek tomu, že v súčasnej situácii je možné sa výnimočne obohatiť, nestratím súdnosť ani ľudskosť, pre ktorú som sa rozhodol pôsobiť vo svojej oblasti a pokiaľ môžem, pomôžem.



"Ďakujeme."